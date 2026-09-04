दिल्ली का दम घोंट रहा कचरा: सड़कों पर अंबार, ठेकों की देरी ने बिगाड़े हालात

शहर में हर रोज 13,000 टन से ज्यादा कचरा निकलता है। नए कचरा प्रबंधन ठेकों (वेस्ट मैनेजमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स) को अंतिम रूप देने में हो रही देरी की वजह से पुरानी मशीनों से ही काम चलाया जा रहा है और यही कारण है कि कई इलाकों में कूड़ा ठीक से नहीं उठ पा रहा।

इसी साल मार्च में लगभग 2,939 करोड़ रुपये के वर्क ऑर्डर जारी किए गए थे। इनके तहत नई मशीनें और उपकरण लगाए जाने हैं, जिनकी डिलीवरी 31 अक्टूबर तक होनी तय है। तब तक इलाके के लोगों को गंदगी भरी सड़कों का सामना करना पड़ रहा है और वे प्रशासन से जल्द कार्रवाई करने की मांग कर रहे हैं।