दिल्ली का पहला 'डबल-डेकर' करिश्मा 88 प्रतिशत पूरा, जाम की तस्वीर अब बदलेगी
उत्तर-पूर्वी दिल्ली के यात्रियों के लिए एक अच्छी खबर है। शहर का पहला इंटीग्रेटेड डबल-डेकर मेट्रो-फ्लाईओवर अपने अंतिम चरण में है। 291 करोड़ रुपये की लागत से बन रहा यह प्रोजेक्ट दिसंबर 2026 तक तैयार हो जाएगा। यह भीड़भाड़ वाले यमुना विहार-भजनपुरा इलाके में मेट्रो लाइन और एक रोड फ्लाईओवर को एक साथ जोड़ता है। इसका निर्माण कार्य 88 प्रतिशत पूरा हो चुका है, जिससे अब जल्द ही लोगों का सफर और भी आसान हो जाएगा।
उत्तर-पूर्वी दिल्ली का फ्लाईओवर जाम से मिलेगी राहत
यह 1.4 किलोमीटर लंबा फ्लाईओवर यमुना विहार और भजनपुरा स्टेशनों को जोड़ेगा। यह करवल नगर और ब्रिजपुरी जंक्शन जैसे व्यस्त इलाकों से होकर गुजरेगा। अधिकारियों का अनुमान है कि इससे लगभग 70 प्रतिशत ट्रैफिक ऊपरी मार्ग पर चला जाएगा, जिससे स्थानीय सड़कों पर लगने वाला जाम काफी कम हो जाएगा।
फ्लाईओवर के ज्यादातर डेक स्लैब और बैरियर लगाए जा चुके हैं। अब सिर्फ रैंप, सरफेसिंग और बिजली के खंभों का काम बाकी है।