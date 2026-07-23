दिल्ली का पहला 'डबल-डेकर' करिश्मा 88 प्रतिशत पूरा, जाम की तस्वीर अब बदलेगी

उत्तर-पूर्वी दिल्ली के यात्रियों के लिए एक अच्छी खबर है। शहर का पहला इंटीग्रेटेड डबल-डेकर मेट्रो-फ्लाईओवर अपने अंतिम चरण में है। 291 करोड़ रुपये की लागत से बन रहा यह प्रोजेक्ट दिसंबर 2026 तक तैयार हो जाएगा। यह भीड़भाड़ वाले यमुना विहार-भजनपुरा इलाके में मेट्रो लाइन और एक रोड फ्लाईओवर को एक साथ जोड़ता है। इसका निर्माण कार्य 88 प्रतिशत पूरा हो चुका है, जिससे अब जल्द ही लोगों का सफर और भी आसान हो जाएगा।