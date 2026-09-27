दिल्ली का कायाकल्प, 13,169 करोड़ रुपये में सेंट्रल विस्टा को मिलेगा 'कर्तव्य भवन'

इस बड़े प्रोजेक्ट पर 13,169.61 करोड़ रुपये खर्च होंगे। इसमें बेहतर मेट्रो कनेक्टिविटी और ज्यादा पार्किंग जैसी सुविधाएं भी मिलेंगी। डिजाइन टीम इस बात का ध्यान रख रही है कि नई इमारतें सेंट्रल विस्टा की पहचान वाले लुक के साथ मेल खाएं।

ये इमारतें इतिहास और आधुनिक जरूरतों का शानदार मेल होंगी। कुछ मंत्रालय तो पहले ही अपने नए दफ्तरों में जा चुके हैं। नई संसद भवन जैसी और भी कई बड़ी इमारतें इस योजना का हिस्सा हैं।