दिल्ली का कायाकल्प, 13,169 करोड़ रुपये में सेंट्रल विस्टा को मिलेगा 'कर्तव्य भवन'
दिल्ली के सेंट्रल विस्टा में जल्द ही बड़े बदलाव देखने को मिलेंगे। सितंबर 2026 तक शास्त्री भवन और कृषि भवन की पुरानी इमारतें खाली हो जाएंगी। इनकी जगह अप्रैल 2028 तक कर्तव्य भवन नाम के शानदार नए सचिवालय टावर बन जाएंगे।
इस प्रोजेक्ट का मकसद सरकारी मंत्रालयों को एक ही जगह लाना है। इससे कामकाज में बेहतर तालमेल बैठेगा और दफ्तरों के लिए अच्छी जगह भी मिलेगी। यह पहल 2019 में ही शुरू हुई थी।
प्रोजेक्ट पर खर्च होंगे 13,169.61 करोड़ रुपये
इस बड़े प्रोजेक्ट पर 13,169.61 करोड़ रुपये खर्च होंगे। इसमें बेहतर मेट्रो कनेक्टिविटी और ज्यादा पार्किंग जैसी सुविधाएं भी मिलेंगी। डिजाइन टीम इस बात का ध्यान रख रही है कि नई इमारतें सेंट्रल विस्टा की पहचान वाले लुक के साथ मेल खाएं।
ये इमारतें इतिहास और आधुनिक जरूरतों का शानदार मेल होंगी। कुछ मंत्रालय तो पहले ही अपने नए दफ्तरों में जा चुके हैं। नई संसद भवन जैसी और भी कई बड़ी इमारतें इस योजना का हिस्सा हैं।