दिल्ली की हवा में हुआ थोड़ा सुधार, 23 स्टेशन अभी भी जहरीले

NSIT द्वारका में AQI 364 दर्ज किया गया, जो सभी मॉनिटरिंग स्टेशनों में सबसे ज्यादा था। हवा खराब होने के पीछे मुख्य वजहें बायोमास जलाना (37.1 प्रतिशत), वाहनों से निकलने वाला धुआं (17.2प्रतिशत) और सेकेंडरी ऑर्गेनिक एयरोसोल (22प्रतिशत) रहे। हालांकि, विशेषज्ञों ने चेतावनी दी है कि ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है। 17-18 नवंबर से फिर से हवा खराब हो सकती है, क्योंकि मौसम के हालात हवा साफ करने में साथ नहीं देंगे।