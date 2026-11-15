दिल्ली की हवा में हुआ थोड़ा सुधार, 23 स्टेशन अभी भी जहरीले

दिल्ली की हवा में हुआ थोड़ा सुधार, 23 स्टेशन अभी भी जहरीले
आखिरकार रविवार को दिल्ली को अपनी आम स्मॉग वाली हवा से थोड़ी राहत मिली। दिल्ली का वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) गिरकर 290 हो गया, जिससे शहर 'बहुत खराब' श्रेणी से निकलकर 'खराब' श्रेणी में आ गया। हवा और हल्की बारिश के चलते ज्यादातर इलाकों में हवा थोड़ी ताजा महसूस हुई। फिर भी 23 मॉनिटरिंग स्टेशन 'बहुत खराब' श्रेणी में ही रहे, जिससे साफ है कि हवा पूरी तरह साफ नहीं हुई थी।
NSIT द्वारका का AQI 364 रहा
NSIT द्वारका में AQI 364 दर्ज किया गया, जो सभी मॉनिटरिंग स्टेशनों में सबसे ज्यादा था। हवा खराब होने के पीछे मुख्य वजहें बायोमास जलाना (37.1 प्रतिशत), वाहनों से निकलने वाला धुआं (17.2प्रतिशत) और सेकेंडरी ऑर्गेनिक एयरोसोल (22प्रतिशत) रहे। हालांकि, विशेषज्ञों ने चेतावनी दी है कि ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है। 17-18 नवंबर से फिर से हवा खराब हो सकती है, क्योंकि मौसम के हालात हवा साफ करने में साथ नहीं देंगे।