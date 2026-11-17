सिर्फ हवा ही नहीं बदल रही, बल्कि दिल्ली ने आज इस मौसम की सबसे ठंडी सुबह देखी, जहां सफदरजंग में तापमान गिरकर 11.6 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया। आगे साफ आसमान और धुंध भरी सुबह रहने की उम्मीद है। पालम में न्यूनतम तापमान 12.3 डिग्री, लोधी रोड पर 12 डिग्री, रिज में 14.6 डिग्री और आया नगर में 12.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। दिल्ली में न्यूनतम तापमान सामान्य से 0.7 डिग्री सेल्सियस कम रहा।

भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) के अनुसार, शहर में दिनभर आसमान मुख्य रूप से साफ रहने की संभावना है, जबकि सुबह के शुरुआती घंटों में धुंध और हल्का कोहरा देखने को मिल सकता है। अधिकतम तापमान 26-28 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने का अनुमान है, जबकि एक दिन पहले यह 27.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया था।

उत्तर-पश्चिमी हवाओं के चलते अगले 3 दिनों में न्यूनतम तापमान गिरकर और नीचे तक पहुंच सकता है। हालांकि, रात का तापमान सामान्य से अधिक रहने की संभावना है।

मौसम विशेषज्ञों का कहना है कि अभी ठंड बनी रहेगी, लेकिन हवा के रुख में बदलाव आने से इस हफ्ते के आखिर तक तापमान में थोड़ी बढ़ोतरी हो सकती है।