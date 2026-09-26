दिल्ली: मानसून गया, दमघोंटू दिन लौटे? बारिश से उम्मीद पर पराली से बढ़ा डर

मानसून की विदाई के साथ ही दिल्ली की हवा एक बार फिर बिगड़ने लगी है। शहर का वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) 145 तक पहुंच गया है। हालांकि, यह बहुत खराब श्रेणी में नहीं आता, पर इसे अच्छा भी नहीं कहा जा सकता।

भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (IMD) का अनुमान है कि शनिवार को हल्की बारिश के साथ तेज हवाएं चल सकती हैं, जिससे प्रदूषण से थोड़ी राहत मिल सकती है। दिन के समय तापमान 34 से 36 डिग्री सेल्सियस के आसपास बना हुआ है, वहीं रातें 21 से 24 डिग्री सेल्सियस के साथ काफी आरामदायक हो गई हैं।