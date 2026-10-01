दिल्ली पर फिर मंडराया संकट: 19 जगह जली पराली, AQI 129 के पार
जहां दिल्ली की हवा पिछले 5 दिनों से कुछ बेहतर थी, वहीं अब एयर क्वालिटी इंडेक्स (AQI) अचानक बढ़कर 129 पर पहुंच गया है। सैटेलाइट की तस्वीरों से पता चला है कि छह राज्यों में फसल के अवशेष (पराली) जलाने की 19 घटनाएं हुई हैं।
इनमें से पंजाब और उत्तर प्रदेश में 7-7 मामले सामने आए हैं। असल में, हर साल इसी समय प्रदूषण का स्तर फिर से बढ़ने लगता है।
पराली के धुएं से दिल्ली की हवा पर संकट
मध्य सितंबर से लेकर महीने के आखिर तक, पराली जलाने की कुल 114 घटनाएं रिकॉर्ड की गई हैं। हर साल किसान फसल कटाई के बाद बचे हुए अवशेषों को जला देते हैं, क्योंकि यह तरीका जल्दी और सस्ता पड़ता है। लेकिन यह धुआं कहीं गायब नहीं होता, बल्कि उड़कर दिल्ली में पहुंच जाता है।
खासकर अक्टूबर और नवंबर के दौरान मौसम की वजह से प्रदूषण जमीन के काफी करीब ठहर जाता है। इस साल अभी से प्रदूषण में जो बढ़ोतरी दिख रही है, वह साफ इशारा करती है कि आगे दिल्ली में और भी स्मॉग भरे दिन आ सकते हैं।