दिल्ली पर फिर मंडराया संकट: 19 जगह जली पराली, AQI 129 के पार

मध्य सितंबर से लेकर महीने के आखिर तक, पराली जलाने की कुल 114 घटनाएं रिकॉर्ड की गई हैं। हर साल किसान फसल कटाई के बाद बचे हुए अवशेषों को जला देते हैं, क्योंकि यह तरीका जल्दी और सस्ता पड़ता है। लेकिन यह धुआं कहीं गायब नहीं होता, बल्कि उड़कर दिल्ली में पहुंच जाता है।

खासकर अक्टूबर और नवंबर के दौरान मौसम की वजह से प्रदूषण जमीन के काफी करीब ठहर जाता है। इस साल अभी से प्रदूषण में जो बढ़ोतरी दिख रही है, वह साफ इशारा करती है कि आगे दिल्ली में और भी स्मॉग भरे दिन आ सकते हैं।