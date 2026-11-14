दिल्ली की हवा 'बहुत खराब' श्रेणी में पहुंची, 48 घंटे में सुधार का अनुमान

दिल्ली में शनिवार की सुबह वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) 367 दर्ज किया गया। यह स्तर अभी भी 'बहुत खराब' श्रेणी में आता है। हालांकि, शुक्रवार के मुकाबले इसमें थोड़ी कमी आई है। मौसम विभाग ने अच्छी खबर दी है कि जल्द ही बारिश हो सकती है, जिससे हवा में सुधार की उम्मीद है। दिल्ली के वायु गुणवत्ता पूर्व चेतावनी प्रणाली का भी अनुमान है कि अगले 48 घंटों में प्रदूषण का स्तर, खासकर PM2.5 और PM10 नीचे आएगा।