दिल्ली में सांस लेना मुश्किल, 'बहुत खराब' हवा में PM2.5 स्तर रिकॉर्ड तोड़ पहुंचा

PM2.5 जैसे बेहद छोटे कणों का स्तर सुरक्षित सीमा से कई गुना ऊपर पहुंच गया है। ये इतने महीन होते हैं कि सीधे फेफड़ों के भीतर तक जा सकते हैं।

मुंडका में 9 नवंबर को तो PM2.5 का स्तर 3,744 ug/m3 रिकॉर्ड किया गया, जबकि इसकी सुरक्षित दैनिक सीमा केवल 60 ug/m3 तय है।

ठंडी हवा और हवा की धीमी गति के कारण ये प्रदूषक कण जमीन के करीब ही टिके रहते हैं। राजधानी की हवा की गुणवत्ता में सुधार के लिए प्रदूषण फैलाने वाले तत्वों के उत्सर्जन पर लगातार लगाम कसना और अनुकूल मौसम का साथ मिलना बेहद अहम होगा।