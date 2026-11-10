दिल्ली में सांस लेना मुश्किल, 'बहुत खराब' हवा में PM2.5 स्तर रिकॉर्ड तोड़ पहुंचा
दिल्ली की हवा की गुणवत्ता में हल्का सुधार दर्ज किया गया है। 10 नवंबर को वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) 387 तक पहुंच गया, जो अभी भी 'बहुत खराब' श्रेणी में बना हुआ है।
पुसा और चांदनी चौक जैसे इलाकों में तो स्थिति और भी चिंताजनक है, जहां यह आंकड़ा इससे भी ज्यादा दर्ज किया गया।
दिवाली के बाद का प्रदूषण और शुरुआती ठंड का मौसम, ये दोनों ही कारक इस स्थिति के लिए जिम्मेदार माने जा रहे हैं।
मुंडका में PM2.5 का स्तर 3,744 ug/m3 तक पहुंचा
PM2.5 जैसे बेहद छोटे कणों का स्तर सुरक्षित सीमा से कई गुना ऊपर पहुंच गया है। ये इतने महीन होते हैं कि सीधे फेफड़ों के भीतर तक जा सकते हैं।
मुंडका में 9 नवंबर को तो PM2.5 का स्तर 3,744 ug/m3 रिकॉर्ड किया गया, जबकि इसकी सुरक्षित दैनिक सीमा केवल 60 ug/m3 तय है।
ठंडी हवा और हवा की धीमी गति के कारण ये प्रदूषक कण जमीन के करीब ही टिके रहते हैं। राजधानी की हवा की गुणवत्ता में सुधार के लिए प्रदूषण फैलाने वाले तत्वों के उत्सर्जन पर लगातार लगाम कसना और अनुकूल मौसम का साथ मिलना बेहद अहम होगा।