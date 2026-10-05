दिल्ली में कुछ साफ हुई हवा, लेकिन 16 इलाकों में अभी भी 'खराब'; जानिए AQI

सोमवार को दिल्ली की हवा थोड़ी साफ सुधरी है। वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) कल के 187 से घटकर 183 पर आ गया है। हालांकि, पूरी तरह राहत नहीं मिली है, क्योंकि अभी भी 16 इलाकों में हवा 'खराब' श्रेणी में बनी हुई है।

मुंडका में स्थिति सबसे खराब है, जहा AQI 273 दर्ज किया गया। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के मुताबिक, PM10 कण हवा की इस खराब गुणवत्ता के लिए जिम्मेदार हैं।