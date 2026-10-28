दिल्ली-NCR में जहरीली हुई हवा, GRAP एक्शन में; गाजियाबाद में AQI 462 पार
दिल्ली की हवा लगातार 'खराब' श्रेणी में बनी हुई है। बुधवार को यहाँ का औसत AQI 235 दर्ज किया गया। हालांकि, कुछ इलाकों में हालात और भी गंभीर हैं।
विवेक विहार और जहांगीरपुरी जैसे इलाकों में तो AQI 300 के पार पहुँच गया, जो फेफड़ों के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। इस बिगड़ती स्थिति से निपटने के लिए सरकार ने 16 अक्टूबर से अपना प्रदूषण विरोधी प्लान (GRAP) का पहला चरण लागू कर दिया है।
गाजियाबाद AQI 462, नोएडा AQI 320
प्रदूषण की समस्या सिर्फ दिल्ली तक ही सीमित नहीं है। गाजियाबाद के न्यू तहसील-लोनी इलाके में AQI खतरनाक स्तर 462 पर पहुँच गया, जबकि नोएडा के सेक्टर 62 में यह 320 रहा।
वहीं, उत्तर प्रदेश और हरियाणा के कुछ इलाकों में हवा की गुणवत्ता थोड़ी बेहतर है, जहाँ AQI 200 से कम दर्ज किया गया।
मौसम विभाग के जानकारों का कहना है कि 28 अक्टूबर को भी हवा 'खराब' रह सकती है, लेकिन जल्द ही इसमें सुधार आने की उम्मीद है। खास तौर पर इसलिए क्योंकि इस साल पंजाब और हरियाणा में पराली जलाने की घटनाओं में कमी आई है।