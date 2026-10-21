दिल्ली की हवा 'खराब', इस साल पहली बार आंखों पर भी संकट

खराब हवा सिर्फ सांस लेने की समस्या ही नहीं पैदा करती, यह आपकी आंखों को भी नुकसान पहुंचा सकती है। इससे आंखों में लालिमा, जलन, खुजली या पानी आने जैसी दिक्कतें हो सकती हैं।

डॉक्टर तुषार ग्रोवर बताते हैं कि हवा में मौजूद छोटे कण आंखों की सतह को परेशान करते हैं। ये आंखों की टियर फिल्म को भी बिगाड़ सकते हैं। साथ ही, ड्राई आई डिजीज (सूखी आंखों की बीमारी) या एलर्जिक कंजंक्टिवाइटिस (एलर्जी वाला आंखों का इन्फेक्शन) जैसी पुरानी समस्याओं को और बढ़ा सकते हैं।

उनकी सलाह है कि जब संभव हो, घर के अंदर ही रहें। बाहर निकलने पर रैपअराउंड चश्मे पहनें जो आंखों को पूरी तरह ढकते हैं। अगर आंखों में जलन महसूस हो, तो प्रिजरवेटिव-फ्री आई ड्रॉप्स का इस्तेमाल करें।