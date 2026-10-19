दिल्ली पर फिर दम घोंटू हवा, एक हफ्ते तक 'खराब' श्रेणी में रहेगी

सिर्फ 18 अक्टूबर, रविवार के दिन ही 7 राज्यों में 208 जगहों पर पराली जलाई गई। इनमें से आधे से ज्यादा मामले अकेले पंजाब में सामने आए।

ट्रैफिक से निकलने वाले धुएं, कंस्ट्रक्शन की धूल, हवा की धीमी रफ्तार और सूखे मौसम ने मिलकर प्रदूषण के स्तर को काफी बढ़ा दिया। नतीजा यह हुआ कि वीकेंड पर दिल्ली का AQI दोगुने से भी ज्यादा हो गया।

सैटेलाइट से इन प्रदूषण फैलाने वाले सभी स्रोतों पर कड़ी नजर रखी जा रही है। अधिकारी इन जानकारियों का इस्तेमाल नियमों को सख्ती से लागू करने और दोषियों पर कार्रवाई करने में कर रहे हैं।