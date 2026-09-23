दिल्ली की सांसें अटकीं: हवा हुई दमघोंटू, प्रदूषण से लड़ने का प्लान भी पिछड़ा

राजधानी में धुंध (स्मॉग) से निपटने के लिए दिल्ली सरकार ने नवंबर से अपना विंटर पॉल्यूशन कंट्रोल प्लान लागू करने की तैयारी की है। इस योजना में सडकों पर गाडियों की संख्या कम करना और लोगों को घर से काम करने जैसे उपाय शामिल हैं। मगर, इस योजना को लागू करने में कई अडचनें आ रही हैं। सैकड़ों एंटी-स्मॉग गन अभी तक खरीदी नहीं जा सकी हैं, सडक निर्माण कार्यों को पूरा करने की समय-सीमा नजदीक आ रही है, और शहर के एंट्री पॉइंट पर लगने वाला नया टोल सिस्टम भी अभी तक तैयार नहीं हो पाया है।

इन सभी देरी की वजह से इस सर्दी में दिल्ली की हवा को सांस लेने लायक बनाए रखना एक बड़ी चुनौती बन सकता है।