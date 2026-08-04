दिल्ली में कुछ ही समय रही अच्छी हवा, फिर लौटा दमघोंटू प्रदूषण

दिल्ली की हवा ने मंगलवार सुबह कुछ देर के लिए ही सही, लेकिन 'अच्छी' श्रेणी में अपनी जगह बनाई। सुबह 5:30 बजे वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) 29 दर्ज किया गया था, जो काफी कम माना जाता है। हालांकि, यह साफ हवा ज्यादा देर तक टिकी नहीं। दोपहर 12 बजे तक प्रदूषण का स्तर एक बार फिर बढ़ने लगा, जिससे यह बात साफ हो गई कि शहर में हालात कितनी तेजी से बदल सकते हैं।