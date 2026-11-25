दिल्ली के एक कैफे में पार्टी के बाद साथियों ने युवती का गैंगरेप किया

दिल्ली के एक कैफे में पार्टी के बाद साथियों ने युवती का गैंगरेप किया, 3 गिरफ्तार

लेखन गजेंद्र 09:36 am Nov 25, 202609:36 am

क्या है खबर?

दिल्ली के प्रीत इलाके से गैंगरेप की खबर सामने आई है। यहां एक कैफे में 22 वर्षीय युवती के साथ उसके ही साथियों ने गैंगरेप किया है। घटना मंगलवार तड़के साढ़े 3 बजे की है। शिकायत दर्ज होने के बाद पुलिस ने 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि 3 अन्य फरार है। महिला ने शिकायत में बताया कि वह अपने 8 साथियों के साथ कैफे गई थी। हालांकि, 2 लोग वारदात से पहले चले गए थे।