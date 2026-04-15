दिल्ली: प्रेमी की शादी से नाराज प्रेमिका ने दुल्हन पर फेंका तेजाब
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दिल्ली पुलिस ने गोकलपुरी के इंद्र विहार इलाके से 26 साल की एक महिला को गिरफ्तार किया है। उस पर आरोप है कि उसने अपने बॉयफ्रेंड की होने वाली दुल्हन पर तेजाब फेंक दिया।
बताया जा रहा है कि यह हमला बॉयफ्रेंड की शादी को लेकर हुई जलन की वजह से किया गया। पीड़ित लड़की को उसके परिवार ने गुरु तेग बहादुर अस्पताल (GTB अस्पताल) में भर्ती कराया है, जहां उसका इलाज चल रहा है।
पुलिस कर रही मामले की जांच
पुलिस ने बताया कि आरोपी महिला अपने बॉयफ्रेंड की शादी का लगातार विरोध कर रही थी। अब पुलिस अधिकारी यह जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आरोपी को एसिड कहां से मिला। अस्पताल में भर्ती पीड़ित की सेहत पर भी लगातार नजर रखी जा रही है। आरोपी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी गई है और पुलिस इस हमले से पहले के पूरे घटनाक्रम से जुड़ी और जानकारियाँ जुटा रही है।