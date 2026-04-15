दिल्ली: प्रेमी की शादी से नाराज प्रेमिका ने दुल्हन पर फेंका तेजाब देश Apr 15, 2026

दिल्ली पुलिस ने गोकलपुरी के इंद्र विहार इलाके से 26 साल की एक महिला को गिरफ्तार किया है। उस पर आरोप है कि उसने अपने बॉयफ्रेंड की होने वाली दुल्हन पर तेजाब फेंक दिया।

बताया जा रहा है कि यह हमला बॉयफ्रेंड की शादी को लेकर हुई जलन की वजह से किया गया। पीड़ित लड़की को उसके परिवार ने गुरु तेग बहादुर अस्पताल (GTB अस्पताल) में भर्ती कराया है, जहां उसका इलाज चल रहा है।