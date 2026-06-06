गुरुग्राम: एमजी रोड मेट्रो स्टेशन पर 22 वर्षीय महिला ने ट्रेन के आगे कूदकर की आत्महत्या
गुरुग्राम के एमजी रोड स्टेशन पर शुक्रवार रात मेट्रो के आगे कूदने के बाद दक्षिण-पश्चिम दिल्ली की एक 22 साल की महिला की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि यह घटना रात करीब साढ़े 9 बजे हुई। यात्रियों ने तुरंत इस बारे में अधिकारियों को बताया, जिसके बाद मेट्रो सेवाएं कुछ देर के लिए रोक दी गईं और अधिकारी मौके पर पहुंचे।
पुलिस कर रही परिजनों के बयान का इंतजार
पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है और परिवार के बयान का इंतजार कर रही है, ताकि आगे की कार्रवाई की जा सके। महिला के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है, जिसकी रिपोर्ट शनिवार शाम तक मिलने की उम्मीद है। घटना स्थल को पूरी तरह से साफ करने के बाद ट्रेनें भी जल्द ही अपनी सामान्य गति से चलने लगीं। अगर आप या आपका कोई परिचित किसी परेशानी से जूझ रहा है, तो आसरा (022 2754 6669) और स्नेहा इंडिया फाउंडेशन (+914424640050) जैसे हेल्पलाइन नंबर सहायता के लिए हमेशा उपलब्ध हैं।