दिल्ली की 'फैमिली ID' से शादी के बाद भी महिलाओं के संपत्ति अधिकार रहेंगे पक्के, जानिए कैसे?

हरियाणा में शादी के बाद महिलाओं को उनके माता-पिता के रिकॉर्ड से हटा दिया जाता है और उन्हें सिर्फ पति के परिवार की लिस्ट में डाला जाता है। इससे उनकी संपत्ति के दावों में दिक्कत आ सकती है। दिल्ली ऐसा नहीं चाहती।

दिल्ली का मानना है कि शादी के बाद भी महिलाएं अपने मायके और ससुराल दोनों के रिकॉर्ड में दर्ज रहें। इस तरह शादी के बाद भी महिलाओं को पैतृक संपत्ति या सरकारी कल्याण योजनाओं का लाभ मिलता रहेगा। उन्हें सिर्फ शादी के कारण इन अधिकारों से वंचित नहीं होना पड़ेगा। इसका मकसद यह है कि सभी को सरकारी सुविधाओं तक सही पहुंच मिले और किसी के भी अधिकार न छिनें।