दिल्ली में 'ग्रामीण सेवा' का इलेक्ट्रिक अवतार, हर गली-मोहल्ले को जोड़ेगी वैन

मेट्रो और बसों को जोड़ने वाली वैन

ये इलेक्ट्रिक वैन किफायती 'फीडर सर्विस' के तौर पर काम करेंगी। ये यात्रियों को कई जगहों से उठाएंगी और छोड़ेंगी, जिसकी सवारी का किराया अभी के साझा वाहनों से कम होगा। परमिट पर चलने से ये ई-रिक्शा की बेतरतीब व्यवस्था को ठीक करने में मदद करेंगी, साथ ही ज्यादा लोगों को मेट्रो स्टेशनों और मुख्य बस रूटों से जोड़ेंगी। दिल्ली की 2026 की EV पॉलिसी का मकसद प्रदूषण घटाना और व्यस्त इलाकों में सार्वजनिक परिवहन को और सुगम बनाना है। यह योजना उसी बड़े प्रयास का एक हिस्सा है।