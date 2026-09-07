BRICS सम्मेलन: दिल्ली में 3 दिन क्या होगा? ट्रैफिक से स्कूल तक, सब जानिए

सेंट्रल और साउथ दिल्ली में जबरदस्त ट्रैफिक पाबंदियां देखने को मिलेंगी। VIP काफिलों की आवाजाही के लिए 35 से ज्यादा सड़कें और 22 जगहों पर रूट डायवर्ट किए जाएंगे। अगर आप एयरपोर्ट या रेलवे स्टेशन जा रहे हैं, तो घर से निकलने से पहले अपनी यात्रा की पूरी तैयारी कर लें और काफी पहले निकलें।

आरामदायक यात्रा के लिए दिल्ली मेट्रो ही सबसे बेहतर जरिया रहेगी। इसके अलावा, 11 सितंबर को सभी स्कूल बंद रहेंगे। कई दफ्तरों के काम के घंटों में भी बदलाव हो सकता है, इसलिए घर से निकलने से पहले एक बार जानकारी जरूर कर लें।