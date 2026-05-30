दिल्ली के जंगपुरा में बनेगा डाॅग पार्क, डेढ़ एकड़ में होगा विकसित

एंट्री के लिए वैक्सीनेशन और रजिस्ट्रेशन जरूरी

इस पार्क में दाखिल होने के लिए डबल गेट वाली एंट्री होगी। यहां सिर्फ उन्हीं कुत्तों को आने की इजाजत मिलेगी, जो पूरी तरह से वैक्सीनेटेड और रजिस्टर्ड होंगे। इसके अलावा, आवारा कुत्तों के लिए भी खास इनक्लोजर बनाए जाएंगे। यह कदम दिल्ली में एनिमल वेलफेयर को बढ़ावा देने की एक बड़ी योजना का हिस्सा है।

अधिकारियों का कहना है कि अगर, ये पार्क सफल रहा तो शहर के दूसरे हिस्सों में भी ऐसे और पार्क बन सकते हैं। एक अधिकारी ने इस बारे में बताया, "हमें उम्मीद है कि इससे लोग रेस्पोंसिबल पेट ओनरशिप को समझेंगे और अपनाएंगे, साथ ही कुत्तों को खेलने के लिए एक सुरक्षित जगह मिलेगी।"