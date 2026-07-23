दिल्ली में उमस का जोर जारी, आज शाम तक बरस सकते हैं बादल

अच्छी बात यह है कि दिल्ली की वायु गुणवत्ता अभी भी 'संतोषजनक' श्रेणी में बनी हुई है। यहां का एयर क्वालिटी इंडेक्स 65 दर्ज किया गया है, जिसका मतलब है कि लोगों को सांस लेने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (IMD) के पूर्वानुमान के मुताबिक, आज आसमान में बादल छाए रहेंगे और दिन ढलने के बाद हल्की बारिश या फुहारें पड़ सकती हैं। फिलहाल किसी भी तरह की मौसम से जुड़ी चेतावनी जारी नहीं की गई है, जिससे यह एक सामान्य मॉनसून का दिन जैसा रहेगा।