दिल्ली में उमस का जोर जारी, आज शाम तक बरस सकते हैं बादल
गुरुवार को दिल्ली में सुबह की शुरुआत काफी उमस भरी रही। सुबह तापमान 27 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जबकि हवा में नमी 80 प्रतिशत से 95 प्रतिशत के बीच बनी हुई थी।
भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने बताया है कि दिन में कुछ इलाकों में हल्की बारिश या फुहारें पड़ सकती हैं। इसके अलावा, अधिकतम तापमान 33 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का अनुमान है।
बुधवार को आय नगर में 20.1 मिलीमीटर बारिश
बुधवार को हुई बारिश ने दिल्ली वालों को थोड़ी राहत पहुंचाई। उस दिन सफदरजंग में 12 मिलीमीटर बारिश हुई, वहीं पालम में 18.7 मिलीमीटर और लोधी रोड पर 9.8 मिलीमीटर पानी बरसा। सबसे ज्यादा बारिश आय नगर में दर्ज की गई, जहां 20.1 मिलीमीटर पानी गिरा। शाम होते-होते हवा में नमी का स्तर 100 प्रतिशत तक पहुंच गया था।
AQI 65 और बादल छाए रहने की संभावना
अच्छी बात यह है कि दिल्ली की वायु गुणवत्ता अभी भी 'संतोषजनक' श्रेणी में बनी हुई है। यहां का एयर क्वालिटी इंडेक्स 65 दर्ज किया गया है, जिसका मतलब है कि लोगों को सांस लेने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (IMD) के पूर्वानुमान के मुताबिक, आज आसमान में बादल छाए रहेंगे और दिन ढलने के बाद हल्की बारिश या फुहारें पड़ सकती हैं। फिलहाल किसी भी तरह की मौसम से जुड़ी चेतावनी जारी नहीं की गई है, जिससे यह एक सामान्य मॉनसून का दिन जैसा रहेगा।