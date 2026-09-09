दिल्ली में धूप-छांव का खेल, 35 डिग्री तक जा सकता है पारा
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दिल्ली में इस हफ्ते मौसम का मिजाज सामान्य बना रहेगा। आसमान में आंशिक रूप से बादल छाए रहने की उम्मीद है और भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने कोई चेतावनी जारी नहीं की है।
सुबह के समय तापमान 26 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहेगा, जबकि दिन के समय यह 35 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है। इस दौरान हल्की हवाएं चलेंगी, लेकिन तेज हवाओं की उम्मीद नहीं है।
अधिकतम तापमान 32 से 35 डिग्री के बीच
तापमान में कोई बड़ा बदलाव आने की संभावना नहीं है। अधिकतम तापमान 15 सितंबर तक 32 से 35 डिग्री सेल्सियस के बीच ही बना रहेगा।
गुरुवार को तापमान थोड़ा बढ़कर 35 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है। वहीं अगले हफ्ते की शुरुआत में यह फिर से 31 डिग्री सेल्सियस के आसपास आने की उम्मीद है।
वायु गुणवत्ता मध्यम श्रेणी में बनी हुई है।