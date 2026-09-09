दिल्ली में धूप-छांव का खेल, 35 डिग्री तक जा सकता है पारा

दिल्ली में इस हफ्ते मौसम का मिजाज सामान्य बना रहेगा। आसमान में आंशिक रूप से बादल छाए रहने की उम्मीद है और भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने कोई चेतावनी जारी नहीं की है।

सुबह के समय तापमान 26 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहेगा, जबकि दिन के समय यह 35 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है। इस दौरान हल्की हवाएं चलेंगी, लेकिन तेज हवाओं की उम्मीद नहीं है।