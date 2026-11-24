श्रुति ने आगे कहा, "मैंने कभी भी किसी को खुश करने के लिए खुद को पेश नहीं किया है। इसलिए, जब मैं किसी चीज में सहज नहीं होती, तो मैं साफ कह देती हूं कि मैं इसे नहीं पहनूंगी। आप यकीन मानिए, अगर मैं कुछ कर रही हूं, तो इसका मतलब है कि मैं उसमें सहज हूं। इस बात को लेकर मेरी बहस भी हुई है, मुझे 'मुश्किल इंसान' भी कहा गया है और मुझे इससे कोई दिक्कत नहीं है।"