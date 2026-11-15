छठ से पहले यमुना में मछलियों की मौत, भाजपा-AAP में शुरू हुई तकरार

दिल्ली में छठ पूजा की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। इसी बीच यमुना नदी में मरी हुई मछलियां तैरती दिखाई दीं। इस बात को लेकर भाजपा और आम आदमी पार्टी (AAP) के बीच आरोप-प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया है। BJP नेता मनोज तिवारी का कहना है कि सरकार ने नदी को साफ करने और इसे श्रद्धालुओं के लिए सुरक्षित बनाने में काफी काम किया है, लेकिन AAP इससे सहमत नहीं है। AAP ने यमुना के खराब पानी की गुणवत्ता और घाटों की खराब हालत पर सवाल उठाए हैं। कुछ लोगों ने तो यह दावा भी किया है कि मछलियों को जानबूझकर यमुना में डाला गया है। इस आरोप को AAP ने पूरी तरह बेबुनियाद बताया है।