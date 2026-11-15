छठ से पहले यमुना में मछलियों की मौत, भाजपा-AAP में शुरू हुई तकरार
दिल्ली में छठ पूजा की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। इसी बीच यमुना नदी में मरी हुई मछलियां तैरती दिखाई दीं। इस बात को लेकर भाजपा और आम आदमी पार्टी (AAP) के बीच आरोप-प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया है। BJP नेता मनोज तिवारी का कहना है कि सरकार ने नदी को साफ करने और इसे श्रद्धालुओं के लिए सुरक्षित बनाने में काफी काम किया है, लेकिन AAP इससे सहमत नहीं है। AAP ने यमुना के खराब पानी की गुणवत्ता और घाटों की खराब हालत पर सवाल उठाए हैं। कुछ लोगों ने तो यह दावा भी किया है कि मछलियों को जानबूझकर यमुना में डाला गया है। इस आरोप को AAP ने पूरी तरह बेबुनियाद बताया है।
भाजपा ने दिया 1,482 घाटों का ब्यौरा
दिल्ली में रहने वाले पूर्वांचली समुदाय के लिए छठ पूजा का काफी महत्व है। शहर की कुल आबादी में इनकी हिस्सेदारी कम से कम 30 प्रतिशत है। भाजपा का कहना है कि उसने छठ मनाने के लिए 1,482 घाट तैयार किए हैं। साथ ही, मुनक नहर घाट जैसे बड़े प्रोजेक्ट भी पूरे किए गए हैं, ताकि लोग धूमधाम से यह त्योहार मना सकें। हालांकि, AAP का तर्क है कि ये तैयारियां पर्याप्त नहीं हैं। भक्तों के लिए पर्याप्त इंतजाम हुए हैं या नहीं, इस पर बहस अभी भी जारी है।