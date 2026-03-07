दिल्ली: होली पर युवक की हत्या के बाद तनाव; वाहनों को आग लगाई, 8 गिरफ्तार

दिल्ली के उत्तम नगर में होली खेलने को लेकर हुए विवाद में युवक की मौत के बाद स्थिति तनावपूर्ण बनी हुई है। आक्रोशित भीड़ ने एक कार और एक मोटरसाइकिल को आग के हवाले कर दिया है। बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद के सदस्यों ने उत्तम नगर पूर्व मेट्रो स्टेशन के पास विरोध प्रदर्शन किया, जिससे यातायात भी बाधित हुआ। पुलिस ने 8 लोगों को गिरफ्तार किया है। आइए पूरा मामला समझते हैं।

शुरुआत कैसे हुई विवाद की शुरुआत? होली के दिन उत्तम नगर की जेजे कॉलोनी में एक महिला पर पानी भरा गुब्बारा फेंकने को लेकर 2 समुदाय के लोग भिड़ गए थे। बताया जा रहा है कि 11 साल की लड़की छत पर होली खेल रही थी और उसने नीचे खड़े अपने रिश्तेदारों की ओर पानी का गुब्बारा फेंका, जो गलती से पास खड़ी एक महिला पर गिर गया। इसके बाद दोनों पक्षों के बीच कहासुनी शुरू हो गई। धीरे-धीरे दोनों पक्षों के लोग आमने-सामने आ गए।

मौत हिंसा में 26 वर्षीय युवक की मौत झड़प में हिंदू परिवार के 3 लोग घायल हो गए थे। बाद में 26 वर्षीय तरुण कुमार की मौत हो गई। इसके बाद इलाके में तनाव फैल गया। मृतक तरुण के चाचा टेकचंद ने कहा, "गुब्बारा गलती से नीचे खड़ी दूसरे समुदाय की महिला पर जा गिरा। बच्ची और परिवार वालों ने माफी भी मांगी थी। इसके बावजूद समुदाय विशेष के लोगों ने हमला किया। घर में तोड़फोड़ की और महिलाओं के साथ बदसलूकी भी की।"

बवाल युवक की मौत के बाद बवाल युवक की मौत के बाद बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद जैसे हिंदू समूहों ने दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर वाहनों में आग लगा दी गई और सड़कें अवरुद्ध कर दीं। गुस्साए लोगों ने उत्तम नगर थाने का घेराव किया और देर रात तक थाने के बाहर बैठे रहे। दिल्ली पुलिस ने उत्तम नगर में अर्धसैनिक बलों और पुलिस कर्मियों को तैनात किया। अधिकारी ने बताया कि इलाके में सुरक्षा कड़ी की गई है।

