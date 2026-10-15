PG में रहने वाले छात्रों के रिकॉर्ड के लिए दिल्ली विश्वविद्यालय बनाएगा खास पोर्टल

इस घटना के बाद छात्रों की सुरक्षा बेहतर करने के लिए एक आठ सदस्यीय समिति बनाई गई थी, खासकर उन छात्रों की जो हॉस्टल में नहीं रहते।

अभी तक PG में रहने वाले छात्रों का कोई आधिकारिक रिकॉर्ड नहीं है, इसलिए यह पोर्टल इस कमी को पूरा करेगा। साथ ही, इससे सुरक्षा के लिए साफ-सुथरे दिशा-निर्देश बनाने में भी मदद मिलेगी।

समिति ने यह भी सुझाव दिया है कि विश्वविद्यालय के खाली पड़े फ्लैट्स को हॉस्टल में बदल दिया जाए। इसके अलावा, राज्य सरकार के गेस्ट हाउस से भी अनुरोध किया जाए कि वे दूसरे राज्यों से आने वाले छात्रों के लिए कमरे उपलब्ध कराएं।