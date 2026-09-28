दिल्ली विश्वविद्यालय की सख्त कार्रवाई: छात्राओं से छेड़छाड़ मामले में 3 छात्र निलंबित

दिल्ली विश्वविद्यालय ने 3 छात्रों को निलंबित कर दिया है। यह कार्रवाई तब हुई जब 2 छात्राओं ने मुखर्जी नगर में हकीकत पार्क के पास पीछा करने और परेशान करने की शिकायत दर्ज कराई। यह घटना 23 सितंबर, 2026 को घटी थी और इसके बाद दिल्ली पुलिस ने FIR दर्ज की थी। विश्वविद्यालय ने तुरंत नमन, अभिनव कुमार और अभिमन्यु कुमार को उनके कोर्स से निलंबित कर दिया।