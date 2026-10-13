दिल्ली विश्वविद्यालय में हॉस्टल का होगा विस्तार, 8,000 करोड़ रुपये की बड़ी योजना

दिल्ली विश्वविद्यालय में हॉस्टल का होगा विस्तार, 8,000 करोड़ रुपये की बड़ी योजना
दिल्ली विश्वविद्यालय (DU) अपने छात्रों के लिए हॉस्टल सुविधाओं को बेहतर बनाने की तैयारी में है। इसके लिए उसने 30,000 से ज्यादा छात्रों के लिए हॉस्टल बनाने और पुराने हॉस्टलों को सुधारने की 8,000 करोड़ की एक बड़ी योजना बनाई है।
इस प्रस्ताव पर आज चर्चा होगी। इसमें नए हॉस्टल बनाने और पुराने हॉस्टलों को नए सिरे से तैयार करने पर खर्च होने वाली रकम का ब्योरा दिया गया है।
अगर यह योजना मंजूर हो जाती है, तो DU के छात्रों के लिए कैंपस में कमरा मिलना काफी आसान और सुरक्षित हो जाएगा।
20,594 छात्रों को मिलेगी नए हॉस्टलों में जगह
ढाका कॉम्प्लेक्स, नज़फगढ़ और सूरजमल विहार में नए हॉस्टल कॉम्प्लेक्स बनाए जा रहे हैं। इन सभी में कुल मिलाकर 20,594 छात्रों को रहने की जगह मिलेगी।
सिर्फ ढाका कॉम्प्लेक्स में ही Y-आकार की दो हॉस्टल बिल्डिंग होंगी। इनमें से एक लड़कों के लिए और दूसरी लड़कियों के लिए होगी। हर बिल्डिंग में 4,836 छात्र रह सकेंगे।
इसके अलावा, काम करने वाली महिलाओं और छात्राओं के लिए भी अलग से हॉस्टल बनाने की योजना है।
एक और अंडरग्रेजुएट हॉस्टल भी बनाया जाएगा। इन सब का मकसद छात्रों की रहने की समस्या को दूर करना और हॉस्टल में सीटों की कमी को पूरा करना है।