दिल्ली विश्वविद्यालय में हॉस्टल का होगा विस्तार, 8,000 करोड़ रुपये की बड़ी योजना

ढाका कॉम्प्लेक्स, नज़फगढ़ और सूरजमल विहार में नए हॉस्टल कॉम्प्लेक्स बनाए जा रहे हैं। इन सभी में कुल मिलाकर 20,594 छात्रों को रहने की जगह मिलेगी।

सिर्फ ढाका कॉम्प्लेक्स में ही Y-आकार की दो हॉस्टल बिल्डिंग होंगी। इनमें से एक लड़कों के लिए और दूसरी लड़कियों के लिए होगी। हर बिल्डिंग में 4,836 छात्र रह सकेंगे।

इसके अलावा, काम करने वाली महिलाओं और छात्राओं के लिए भी अलग से हॉस्टल बनाने की योजना है।

एक और अंडरग्रेजुएट हॉस्टल भी बनाया जाएगा। इन सब का मकसद छात्रों की रहने की समस्या को दूर करना और हॉस्टल में सीटों की कमी को पूरा करना है।