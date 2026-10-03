DU में छात्राओं के साथ छेड़छाड़, आरोपियों ने पीछा किया; पुलिस पर भी लापरवाही के आरोप

दिल्ली यूनिवर्सिटी में हाल ही में हुए उत्पीड़न के एक मामले ने कैंपस की सुरक्षा पर फिर से सवाल खड़े कर दिए हैं। 2 छात्राओं ने बताया कि कार सवार कुछ लड़कों ने उनका पीछा किया। उन्होंने मदद के लिए इमरजेंसी कॉल भी की, लेकिन किसी ने जवाब नहीं दिया।

पुलिस थानों ने भी अधिकार क्षेत्र का हवाला देकर उनकी शिकायत दर्ज करने से मना कर दिया। आरोपी लड़कों ने कथित तौर पर उनके साथ बदतमीजी की और उनका पीछा करते हुए उनके हॉस्टल तक पहुंच गए। इस घटना से छात्राएं खुद को असुरक्षित महसूस कर रही हैं।