दिल्ली तुगलकाबाद आगजनी मामले में बड़ा खुलासा, पुलिस ने किशोरी समेत 4 को गिरफ्तार किया

वीडियो

CCTV में कैद हुई नाबालिग

पुलिस ने बताया कि CCTV फुटेज में एक नाबालिग को आग लगने से कुछ समय पहले चेहरा ढांककर इमारत में प्रवेश करते और फिर तेजी से बाहर निकलते देखा गया था। इस नाबालिग ने पुलिस को बताया कि गिरिनगर की रहने वाली 27 वर्षीय सरिता ने इमारत की 5वीं मंजिल पर रहने वाले दीपक के स्कूटर में आग लगाने के लिए उकसाया था। दीपक का अपने चचेरे भाई निरंजन के साथ पैसों को लेकर विवाद चल रहा था।