दिल्ली के तुगलकाबाद में 5 मंजिला इमारत में आग लगी, 3 लोगों की मौत

हादसा

कैसे लगी आग?

पुलिस अधिकारियों ने बताया कि आग घर के बेसमेंट में लगी थी, जहां स्कूटर और साइकिलें खड़ी थीं। आग ने गाड़ियों को चपेट में ले लिया, जिससे मंजर भयावह हो गया। इसके बाद आग भूतल और उसके बाद पहली और दूसरी मंजिल तक पहुंच गई। आग लगने के कारणों का पता नहीं चा है, लेकिन शॉर्ट सर्किट की संभावना है। दमकल विभाग को रात 2 बजे सूचना मिली थी। आग पर सुबह 3:30 बजे तक काबू पाया गया है।