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दिल्ली के तुगलकाबाद में 5 मंजिला इमारत में आग लगी, 3 लोगों की मौत
दिल्ली की 5 मंजिला इमारत में आग लगने के बाद वाहन खाक

दिल्ली के तुगलकाबाद में 5 मंजिला इमारत में आग लगी, 3 लोगों की मौत

लेखन गजेंद्र
Jun 12, 2026
09:17 am
क्या है खबर?

दिल्ली के तुगलकाबाद इलाके में शुक्रवार तड़के एक 5 मंजिला इमारत में आग लग गई, जिसकी चपेट में आकर 3 लोगों की जान गई है। आग इमारत के बेसमेंट में लगी थी, जो ऊपरी मंजिल तक पहुंच गई। सूचना पर पहुंची अग्निशमन विभाग की टीम ने करीब 8 लोगों को बचाया है। पुलिस ने बताया कि मृतकों में एक पुरुष और 2 महिलाएं शामिल हैं। उनकी मौत दम घुटने से हुई है।

हादसा

कैसे लगी आग?

पुलिस अधिकारियों ने बताया कि आग घर के बेसमेंट में लगी थी, जहां स्कूटर और साइकिलें खड़ी थीं। आग ने गाड़ियों को चपेट में ले लिया, जिससे मंजर भयावह हो गया। इसके बाद आग भूतल और उसके बाद पहली और दूसरी मंजिल तक पहुंच गई। आग लगने के कारणों का पता नहीं चा है, लेकिन शॉर्ट सर्किट की संभावना है। दमकल विभाग को रात 2 बजे सूचना मिली थी। आग पर सुबह 3:30 बजे तक काबू पाया गया है।

बचाव

लोगों को सुरक्षा ग्रिलों से बाहर निकाला गया

स्थानीय लोगों ने बताया कि आग लगते ही पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। इसके बाद कुछ लोगों को साड़ी के सहारे दूसरी मंजिल से नीचे उतारा गया। कुछ लोगों को इमारत के पिछले हिस्से से सुरक्षा ग्रिल काटकर बाहर निकाला गया। इमारत संकरी गली में होने के कारण राहत और बचाव कार्य में परेशानी भी आई। जिन 8 लोगों को बचाया गया है, उनमें 5 महिलाएं हैं।

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दिल्ली की इमारत में लगी आग

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