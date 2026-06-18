दिल्ली में AI का जलवा, अब स्मार्ट बोर्ड बताएंगे जाम और रास्ता

साइनबोर्डों में AI के जरिए रास्ता बदलना और अलर्ट मिलेंगे

ट्रैफिक अलर्ट देने के साथ-साथ, ये साइनबोर्ड लोगों को सड़क हादसों से बचने, नियमों के उल्लंघन पर होने वाली कानूनी कार्रवाई, वैलिड पॉल्यूशन अंडर कंट्रोल (PUC) सर्टिफिकेट रखने और लाल बत्ती पर इंजन बंद करने जैसी जरूरी बातें भी याद दिलाते हैं। इन संदेशों को बनाने के लिए ट्रैफिक पुलिस के फील्ड स्टाफ और सोशल मीडिया से मिली प्रतिक्रिया का इस्तेमाल किया जाता है। अधिकारियों का कहना है कि आने वाले समय में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) की मदद से ये बोर्ड खुद ही सड़क की मौजूदा स्थिति के हिसाब से वैकल्पिक रास्तों के सुझाव और मौसम संबंधी अलर्ट दिखा पाएंगे। इससे दिल्ली की सड़कें सभी के लिए और भी ज्यादा स्मार्ट बन जाएंगी।