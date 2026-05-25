दिल्ली: ट्रैफिक पुलिस के 'सोलर AC हेलमेट' से सिपाहियों को मिलेगी ठंडक

हेलमेट सिर को 12 डिग्री तक ठंडा रखते हैं

ये सोलर हेलमेट सिपाही के सिर को 12 डिग्री तक ठंडा रख सकते हैं। ये बैटरी पर भी चलते हैं ताकि हीटस्ट्रोक से बचाव हो सके। सिपाहियों को हैंडहेल्ड या कॉलर वाले पंखे और हाइड्रेशन किट्स भी दिए जा रहे हैं, ताकि उनकी 8 घंटे की लंबी ड्यूटी थोड़ी आसान हो जाए। इसके अलावा शेडेड बूथ्स और ठंडा पानी भी मुहैया कराया जा रहा है। मौसम विभाग (IMD) ने इस हफ्ते के लिए भीषण गर्मी को लेकर 'येलो अलर्ट' जारी किया है।