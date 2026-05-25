दिल्ली: ट्रैफिक पुलिस के 'सोलर AC हेलमेट' से सिपाहियों को मिलेगी ठंडक
इस वक्त दिल्ली में गर्मी का प्रकोप कुछ और ही है। तापमान 45 डिग्री के पार पहुंच चुका है। ऐसे में ट्रैफिक सिपाहियों के लिए, जो घंटों धूप में खड़े रहते हैं, दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने एक खास पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया है। इसमें सोलर AC हेलमेट, पोर्टेबल कूलिंग गैजेट्स, शेडेड बूथ्स और हाइड्रेशन किट्स शामिल हैं। आप व्यस्त चौराहों पर ट्रैफिक सिपाहियों को यह नया गियर पहनकर ड्यूटी करते हुए देख सकते हैं।
हेलमेट सिर को 12 डिग्री तक ठंडा रखते हैं
ये सोलर हेलमेट सिपाही के सिर को 12 डिग्री तक ठंडा रख सकते हैं। ये बैटरी पर भी चलते हैं ताकि हीटस्ट्रोक से बचाव हो सके। सिपाहियों को हैंडहेल्ड या कॉलर वाले पंखे और हाइड्रेशन किट्स भी दिए जा रहे हैं, ताकि उनकी 8 घंटे की लंबी ड्यूटी थोड़ी आसान हो जाए। इसके अलावा शेडेड बूथ्स और ठंडा पानी भी मुहैया कराया जा रहा है। मौसम विभाग (IMD) ने इस हफ्ते के लिए भीषण गर्मी को लेकर 'येलो अलर्ट' जारी किया है।