दिल्ली: कांवड़ यात्रा पर ट्रैफिक पुलिस की चेतावनी, जान लें नए रास्ते

NH-44 (सिंघु बॉर्डर से मुकरबा चौक तक), आउटर रिंग रोड (किंग्सवे कैंप से नेताजी सुभाष प्लेस तक) और इनके पास वाली सर्विस रोड पर भारी ट्रैफिक देखने को मिल सकता है। जाम से निपटने के लिए जरूरत पड़ने पर UER-II, नरेला-बावाना रोड, रामदेव रोड और बुआरी रोड पर भी डाइवर्जन किए जा सकते हैं।

ट्रैफिक को ठीक से चलाने के लिए सिग्नेचर ब्रिज, ओल्ड वजीराबाद ब्रिज और वजीराबाद फ्लाईओवर जैसे पुलों से भारी ट्रकों को दूसरे रास्तों पर भेजा जा रहा है। लोगों की सुविधा के लिए, सड़क किनारे गाड़ी खड़ी न करें और सिर्फ तय की गई पार्किंग जगहों का ही इस्तेमाल करें। यह बड़ी सालाना यात्रा है, इसमें सबका सहयोग मिलेगा तभी सभी का सफर आसान हो पाएगा।