दिल्ली के व्यापारियों ने सोनिया और राहुल गांधी को लिखा पत्र

दिल्ली के व्यापारियों ने सोनिया और राहुल गांधी को लिखा पत्र, सामने रखी 2 मांगे

लेखन गजेंद्र 11:57 am Oct 30, 202611:57 am

क्या है खबर?

दिल्ली के व्यापारी 1 नवंबर को रामलीला मैदान में होने वाली महारैली को लेकर चिंतित हैं। उन्होंने एक बार फिर नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और कांग्रेस संसदीय दल की प्रमुख सोनिया गांधी से गुहार लगाई है। फेडरेशन ऑफ सदर बाजार ट्रेड्स एसोसिएशन ने राहुल को और चैंबर ऑफ ट्रेड एंड इंडस्ट्री (CTI) ने सोनिया को पत्र लिखकर 1 नवंबर रैली को आगे बढ़ाने की मांग की है। उनका कहना है कि आयोजन से दिवाली बाजार में रुकावट आ सकती है।