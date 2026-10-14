दिल्ली में प्रदर्शनों से व्यापारियों को 2,000 करोड़ का घाटा, हाई कोर्ट ने केंद्र को घेरा
दिल्ली में त्योहारों की खरीदारी का माहौल बुरी तरह बिगड़ गया है। व्यापारियों का दावा है कि जंतर मंतर के पास चल रहे प्रदर्शनों की वजह से उन्हें करीब 2,000 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ है।
खान मार्केट और सदर बाजार जैसे जाने-माने बाजारों में बैरिकेडिंग और प्रदर्शनों के कारण खरीदार बहुत कम आ रहे हैं। नई दिल्ली ट्रेडर्स एसोसिएशन ने तो दुकानदारों से यह भी कहा है कि वे अशांति के दौरान अपनी दुकानें बंद रखने पर विचार करें, ताकि किसी भी परेशानी से बचा जा सके।
दिल्ली हाई कोर्ट ने केंद्र से मांगा प्रदर्शनों पर जवाब
दिल्ली हाई कोर्ट ने केंद्र सरकार से पूछा है कि प्रदर्शनों से निपटने के लिए साफ नियम क्यों नहीं बनाए जाते। खासकर तब, जब त्योहारों के व्यस्त महीनों में कारोबारियों को नुकसान हो रहा है।
याचिकाकर्ता चाहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों को लागू किया जाए। उनकी उम्मीद है कि इससे हालात बिगड़ने पर खरीदारों और दुकानदारों, दोनों को सुरक्षा मिलेगी।