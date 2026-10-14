दिल्ली में प्रदर्शनों से व्यापारियों को 2,000 करोड़ का घाटा, हाई कोर्ट ने केंद्र को घेरा

दिल्ली में त्योहारों की खरीदारी का माहौल बुरी तरह बिगड़ गया है। व्यापारियों का दावा है कि जंतर मंतर के पास चल रहे प्रदर्शनों की वजह से उन्हें करीब 2,000 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ है।

खान मार्केट और सदर बाजार जैसे जाने-माने बाजारों में बैरिकेडिंग और प्रदर्शनों के कारण खरीदार बहुत कम आ रहे हैं। नई दिल्ली ट्रेडर्स एसोसिएशन ने तो दुकानदारों से यह भी कहा है कि वे अशांति के दौरान अपनी दुकानें बंद रखने पर विचार करें, ताकि किसी भी परेशानी से बचा जा सके।