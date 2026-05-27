सैन फ्रांसिस्को जा रही एयर इंडिया की उड़ान हवा में 8 घंटे बिताने के बाद लौटी

सैन फ्रांसिस्को जा रही एयर इंडिया की उड़ान हवा में 8 घंटे बिताने के बाद लौटी

लेखन गजेंद्र 04:58 pm May 27, 202604:58 pm

क्या है खबर?

दिल्ली से अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को जा रही एयर इंडिया की एक उड़ान हवा में 8 घंटे बिताने के बाद इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे लौट आया। बताया जा रहा है कि बोइंग 777 का AI-173 उड़ान, तकनीकी खराबी के कारण वापस आया है। विमान में चालक दल के सदस्यों समेत 250 लोग सवार थे। विमान सुरक्षित रूप से उतर गया है। एयर इंडिया ने सुरक्षा मानकों के अनुरूप विमान की तकनीकी जांच शुरू कर दी है।