दिल्ली से मुंबई के लिए उड़ान भरते ही एयर इंडिया के इंजन में आई खराबी, लौटी

एयर इंडिया (बोइंग 777-337 ER) की उड़ान संख्या AI887 ने सुबह 3:20 बजे दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे से मुंबई के लिए उड़ान भरी थी। तभी पायलटों ने दाहिने इंजन (इंजन नंबर 2) में तेल का दबाव असामान्य रूप से कम पाया। तेल का दबाव बाद में शून्य हो गया, जिसके कारण मानक आपातकालीन प्रक्रियाओं को लागू किया गया। पायलट ने विमान को वापस बेस पर लौटने का निर्णय लिया और उसे सुरक्षित उतारा गया।

घटना

एयर इंडिया एक्सप्रेस के विमान में भी आई थी खराबी

इस घटना से पहले एयर इंडिया एक्सप्रेस की विशाखापत्तनम उड़ान में भी 18 दिसंबर की रात को समस्या आई थी। उड़ान को गन्नावरम हवाई अड्डे पर इंजन से संबंधित तकनीकी खराबी का पता चलने के बाद रद्द कर दिया गया था। उस विमान में पूर्व उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू, आंध्र प्रदेश के कृषि मंत्री के अटचेन्नाइडु और YSR कांग्रेस के वरिष्ठ नेता बी सत्यनारायण सहित कई हाई-प्रोफाइल यात्री सवार थे। समस्या का पता विमान उड़ने से पहले चल गया था।