पॉप गायिका रिहाना के लॉस एंजिल्स वाले घर पर गोलीबारी, एक महिला गिरफ्तार

ई-टाइम्स ने NBC न्यूज के हवाले से बताया कि 8 मई की दोपहर को गोलीबारी की घटना को अंजाम दिया गया था। इस दौरान महिला ने कथित तौर पर AIR-15 जैसी राइफल से गोलियां चलाईं। इस दौरान कई गोलियां, रिहाना की संपत्ति के कुछ हिस्सों में लगीं। पुलिस के अनुसार, जांचकर्ता स्थानीय समयानुसार दोपहर करीब 1:21 बजे घटनास्थल पर पहुंचे। मौके से संदिग्ध महिला को हिरासत में लिया गया है। पुलिस ने अभी तक उसका नाम सार्वजनिक नहीं किया।

जांच

गोलीबारी की घटना की जांच जारी

पुलिस विभाग के रेडियो डिस्पैच ऑडियो से पता चला है कि घटनास्थल पर पहुंचने से पहले एक सफेद टेस्ला कार से "लगभग 10 गोलियां" चलने की आवाज आईं। फिलहाल मामले की जांच जारी है। अधिकारियों ने अभी हमले के संभावित मकसद का खुलासा नहीं किया है। बता दें, रिहाना का घर बेवर्ली क्रेस्ट में स्थित है, जो शहर से करीब 20 मील उत्तर-पश्चिम में एक पॉश इलाका है। गायिका अपने पार्टनर, एएसएपी रॉकी और 3 बच्चों संग वहीं रहती हैं।