दिल्ली को महंगी पड़ी INDIA गठबंधन की रैली, ढाई लाख दुकानों के बंद होने से हुआ 11,000 करोड़ का नुकसान

दिल्ली को महंगी पड़ी INDIA गठबंधन की रैली, ढाई लाख दुकानों के बंद होने से हुआ 11,000 करोड़ का नुकसान
रामलीला मैदान में विपक्षी INDIA गठबंधन की बड़ी रैली से दिल्ली के व्यापार को 11,000 करोड़ रुपये का भारी नुकसान हुआ है। इस इलाके में भारी भीड़ और ट्रैफिक जाम होने की आशंका के चलते कई दुकानदारों ने अपनी दुकानें बंद रखने का फैसला किया था। चैंबर ऑफ ट्रेड एंड इंडस्ट्री (CTI) के अध्यक्ष बृजेश गोयल ने बताया कि रामलीला मैदान के आस-पास के करीब 20 से 25 बड़े बाजार इससे प्रभावित हुए हैं। उन्होंने जानकारी दी कि इन बाजारों की लगभग 2.5 लाख दुकानें बंद करनी पड़ीं।
दुकानों के बंद होने से व्यापारियों की आय पर मार
रैली के ठीक पास स्थित करीब 20 से 25 बड़े बाजारों में लगभग 2.5 लाख दुकानें बंद रखी गईं। ये दुकानें मुख्य तौर पर रैली में आने वाले लोगों और गाड़ियों की भारी संख्या को लेकर बनी घबराहट की वजह से बंद की गई थीं। व्यापारियों के लिए एक दिन का कारोबार खोना काफी मुश्किल था। गोयल ने बताया कि इन दुकानों के बंद होने से उनकी कमाई पर सीधा असर पड़ा है। उन्होंने यह भी कहा कि इससे पता चलता है कि जब शहर में कोई बड़ा आयोजन होता है, तो स्थानीय लोगों की रोजी-रोटी पर कितना गहरा असर पड़ सकता है।