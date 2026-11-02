दिल्ली को महंगी पड़ी INDIA गठबंधन की रैली, ढाई लाख दुकानों के बंद होने से हुआ 11,000 करोड़ का नुकसान

रैली के ठीक पास स्थित करीब 20 से 25 बड़े बाजारों में लगभग 2.5 लाख दुकानें बंद रखी गईं। ये दुकानें मुख्य तौर पर रैली में आने वाले लोगों और गाड़ियों की भारी संख्या को लेकर बनी घबराहट की वजह से बंद की गई थीं। व्यापारियों के लिए एक दिन का कारोबार खोना काफी मुश्किल था। गोयल ने बताया कि इन दुकानों के बंद होने से उनकी कमाई पर सीधा असर पड़ा है। उन्होंने यह भी कहा कि इससे पता चलता है कि जब शहर में कोई बड़ा आयोजन होता है, तो स्थानीय लोगों की रोजी-रोटी पर कितना गहरा असर पड़ सकता है।