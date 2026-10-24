दिल्ली: स्कूल के भीतर छात्रा का जला हुआ शव मिला, आत्महत्या की आशंका

पुलिस ने कहा, "कृष्णा नगर स्थित स्कूल से आग की घटना के संबंध में सूचना मिली थी। तुरंत टीम मौके पर पहुंची, जहां स्कूल के गार्ड रूम के पीछे 12वीं कक्षा की लगभग 18 वर्षीय छात्रा जली हुई हालत में मिली। घटनास्थल और मृतका के बैग से कुछ चीजें बरामद की गईं। घटनास्थल की जांच करने और जरूरी सबूत इकट्ठा करने के लिए क्राइम टीम को बुलाया गया है। घटना किन परिस्थितियों में हुई, इसकी जांच की जा रही है।"