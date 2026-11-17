दिल्ली के शाहदरा में एक घर की छत ढही

दिल्ली के शाहदरा में एक घर की छत ढही, 6 लोगों के दबने की आशंका

लेखन गजेंद्र 11:47 am Nov 17, 202611:47 am

क्या है खबर?

पूर्वी दिल्ली के शाहदरा में मंगलवार को बड़ा हादसा हो गया। यहां के कस्तूरबा नगर में एक घर की छत गिर गई, जिसमें कम से कम 6 लोग दब गए। हादसा सुबह 10:15 बजे हुआ है। बताया जा रहा है कि छत गिरने के बाद मलबे से 6 लोगों को निकालकर अस्पताल पहुंचाया गया, जिसमें 2 लोगों ने दम तोड़ दिया है। हालांकि, पुष्टि नहीं हुई है। मौके पर पुलिस और दमकल विभाग की टीम पहुंच गई है।