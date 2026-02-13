दिल्ली के स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी मिली (प्रतीकात्मक तस्वीर)

दिल्ली के स्कूलों को फिर बम से उड़ाने की धमकी, नहीं रुक रहा सिलसिला

लेखन गजेंद्र 10:21 am Feb 13, 202610:21 am

क्या है खबर?

दिल्ली के स्कूलों को एक बार फिर बम से उड़ाने की धमकी वाला ईमेल भेजा गया है। अभी तक 3 स्कूलों से धमकियों की जानकारी मिली है। धमकी सूचना पर पुलिस, अग्निशमन विभाग और बम निरोधक दस्ते की टीम मौके पर पहुंच गई है। छात्रों को घर वापस भेज दिया गया है। पुलिस ने परिसरों को खाली कराकर तलाशी अभियान शुरू किया है। अभी तक कुछ संदिग्ध मिलने की जानकारी नहीं मिली है।