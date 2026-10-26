दिल्ली के 4,000 स्वास्थ्य कर्मचारियों के लिए बंपर वेतन वृद्धि, अब खाते में आएंगे 18,000 रुपये
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दिल्ली के लगभग 4,000 सार्वजनिक स्वास्थ्य कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर है। अब उनका मासिक न्यूनतम वेतन 18,000 तय कर दिया गया है, जिसमें महंगाई भत्ता भी शामिल है। यह वेतन वृद्धि आधिकारिक वेतन मैट्रिक्स के लेवल-1 के तहत की गई है, जिससे शहर पर हर साल करीब 52 करोड़ रुपये का अतिरिक्त वित्तीय भार पड़ेगा।
दिल्ली के कर्मचारियों का वेतन खातों में जमा
पहले ये कर्मचारी सिर्फ डेंगू की जांच का काम करते थे, लेकिन अब वे घर-घर जाकर स्वास्थ्य संबंधी जांच सहित कई तरह के सार्वजनिक स्वास्थ्य कार्यों को संभाल रहे हैं। मेयर प्रवेश वाही ने बताया कि इन कर्मचारियों के अपडेट किए गए वेतन उनके बैंक खातों में जमा हो चुके हैं। उन्होंने 'समान काम के लिए समान वेतन' के सिद्धांत पर भी जोर दिया। सरकार का कहना है कि इस कदम से दिल्ली को स्वस्थ रखने में इन कर्मचारियों के महत्वपूर्ण योगदान को पहचान मिली है।