दिल्ली के 4,000 स्वास्थ्य कर्मचारियों के लिए बंपर वेतन वृद्धि, अब खाते में आएंगे 18,000 रुपये

पहले ये कर्मचारी सिर्फ डेंगू की जांच का काम करते थे, लेकिन अब वे घर-घर जाकर स्वास्थ्य संबंधी जांच सहित कई तरह के सार्वजनिक स्वास्थ्य कार्यों को संभाल रहे हैं। मेयर प्रवेश वाही ने बताया कि इन कर्मचारियों के अपडेट किए गए वेतन उनके बैंक खातों में जमा हो चुके हैं। उन्होंने 'समान काम के लिए समान वेतन' के सिद्धांत पर भी जोर दिया। सरकार का कहना है कि इस कदम से दिल्ली को स्वस्थ रखने में इन कर्मचारियों के महत्वपूर्ण योगदान को पहचान मिली है।