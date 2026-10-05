दिल्ली के स्कूलों को फिर से मिली बम धमाके की धमकी, जांच मे झूठा निकला मामला

पुलिस, बम निरोधक दस्ते और खोजी कुत्तों ने स्कूलों के परिसरों की सघन जांच की, लेकिन उन्हें कोई विस्फोटक या संदिग्ध वस्तु नहीं मिली। इसके बाद स्कूल अधिकारियों ने अभिभावकों को भरोसा दिलाया कि उनके बच्चे पूरी तरह सुरक्षित हैं। उन्होंने यह भी बताया कि सुरक्षा पूरी तरह पुख्ता होने के बाद ही कक्षाएं दोबारा शुरू होंगी। गौर करने लायक है कि महज दो हफ्ते पहले भी परीक्षाओं के दौरान इन्हीं स्कूलों को ऐसी ही धमकियां मिली थीं, जिसके चलते सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ गई है।