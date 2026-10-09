दिल्ली में CJP के प्रदर्शन को देखते हुए स्कूल-कॉलेजों में होगी ऑनलाइन पढ़ाई, परीक्षा स्थगित

सरदार पटेल विद्यालय ने अभिभावकों को बताया कि नई दिल्ली में व्यापक बैरिकेडिंग और छात्रों की सुरक्षा को देखते हुए कक्षा 6-12 तक की कक्षाएं शनिवार को ऑनलाइन आयोजित की जाएंगी।

रघुबीर सिंह जूनियर मॉडर्न स्कूल ने शनिवार को छात्रों के रिपोर्ट कार्ड पर चर्चा के लिए निर्धारित अभिभावक-शिक्षक बैठक का समय बदल दिया।

भारतीय विद्या भवन के मेहता विद्यालय ने शनिवार को कक्षा 9-2 तक के छात्रों के लिए निर्धारित खेल दिवस अभ्यास और अतिरिक्त कक्षाएं टाल दी हैं।