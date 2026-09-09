दिल्ली PG हादसा: 6 माह पहले ही 'असुरक्षित' थी इमारत, मालिक-ठेकेदार गिरफ्तार

इस PG के मालिक हरिरम गुप्ता (81), उनकी पत्नी उर्मिला (75) और उनके बेटे महेश (52) को राजस्थान से पकड़ा गया है। हरिरम और उर्मिला को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है, जबकि महेश पुलिस रिमांड पर है।

जांच में पता चला है कि इस परिवार ने पिछले कुछ सालों में बिल्डिंग में कई बदलाव किए थे। दिल्ली के नगर निकाय ने 6 महीने पहले ही इसे असुरक्षित घोषित कर दिया था, इसके बावजूद PG का संचालन जारी रहा। पुलिस यह भी जांच कर रही है कि क्या इन संचालकों से जुड़े दूसरे PG भी नियमों का उल्लंघन कर रहे थे।