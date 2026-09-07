दिल्ली इमारत हादसा: MCD पर गिरी गाज, 5 अधिकारी निलंबित
क्या है खबर?
दिल्ली के सत्य निकेतन में इमारत गिरने की घटना में कम से कम 7 लोगों की मौत हो गई है। इसके बाद अब दिल्ली नगर निगम (MDC) ने दक्षिण जोन के 5 अधिकारियों पर कार्रवाई की है। सभी को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। इनमें दक्षिण उपायुक्त राकेश कुमार, अधीक्षण अभियंता रणवीर सिंह, कार्यकारी अभियंता (भवन) ललित कुमार गोयल, सहायक अभियंता (भवन) सुनील चौहान और जूनियर इंजीनियर (भवन निर्माण) आशीष कुमार शामिल हैं।
ऑडिट
मुख्यमंत्री ने पुरानी इमारतों के ऑडिट के आदेश दिए
दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आज फिर घटनास्थल का दौरा किया। उन्होंने बताया कि करीब 80 फीसदी मलबा हटा लिया गया है।
उन्होंने दिल्ली भर की सभी पुरानी इमारतों के स्ट्रक्चरल ऑडिट की घोषणा की है।
उन्होंने कहा, "लापरवाही बरतने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। आगे भी लोगों की सुरक्षा उनकी सबसे बड़ी प्राथमिकता होगी।"
वहीं, दिल्ली मेयर प्रवेश वाही ने कहा कि 4 मंजिल से ज्यादा वाले सभी अवैध निर्माणों को तत्काल सील किया जाएगा।
घटना
हादसे में अब तक 7 की मौत
बीते दिन सत्य निकेतन इलाके में स्थित ये 5 मंजिला इमारत गिर गई थी। बताया जा रहा है कि इमारत 40-50 साल पुरानी थी और इसमें मरम्मत का काम चल रहा था। बेसमेंट में पानी भी भरा हुआ था।
इमारत में एक हॉस्टल था, जिसमें करीब 30 छात्र रहते थे। फिलहाल राहत और बचाव अभियान जारी है और कुछ लोग अभी भी मलबे में दबे हैं। वहीं, 11 घायल अस्पतालों में हैं।