दिल्ली इमारत हादसे के बाद 5 MCD अधिकारी निलंबित

दिल्ली इमारत हादसा: MCD पर गिरी गाज, 5 अधिकारी निलंबित

लेखन आबिद खान 01:11 pm Sep 07, 202601:11 pm

क्या है खबर?

दिल्ली के सत्य निकेतन में इमारत गिरने की घटना में कम से कम 7 लोगों की मौत हो गई है। इसके बाद अब दिल्ली नगर निगम (MDC) ने दक्षिण जोन के 5 अधिकारियों पर कार्रवाई की है। सभी को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। इनमें दक्षिण उपायुक्त राकेश कुमार, अधीक्षण अभियंता रणवीर सिंह, कार्यकारी अभियंता (भवन) ललित कुमार गोयल, सहायक अभियंता (भवन) सुनील चौहान और जूनियर इंजीनियर (भवन निर्माण) आशीष कुमार शामिल हैं।